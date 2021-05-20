Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 165,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 165,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 165,551,458 человек, из них выздоровели 144,570,338 человек. Количество умерших возросло до 3,431,545.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,802,324), Индия (25,771,405), Бразилия (15,815,191), Франция (5,917,397), Турция (5,151,038), Россия (4,965,676), Великобритания (4,452,527) и Италия (4,172,525).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (601,949), Бразилии (441,864) и Индия (287,156).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 165 233 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 696 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.