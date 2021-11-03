Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 248 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 248 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 248,262,455 человек, из них выздоровел 224,950,828 человек. Количество умерших возросло до 5,028,144.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46, 999,026), Индия (34,306,177), Бразилия (21,821,124), Великобритания (9,130,857), Россия (8,593,200), Турция (8,091,462), Франция (7,170,782) и Иран (5,944,599).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (768,797), Бразилии (608,118) и Индии (459,203).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 2 955 693 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 68 727 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.