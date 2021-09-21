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Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 230 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 230 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13673 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболело уже почти 230 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 229,817,782 человек, из них выздоровели 206,481,588 человек. Количество умерших возросло до 4,713,390.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,107,628), Индия (33,502,744), Бразилия (21,247,667), Великобритания (7,465,448), Россия (7,294,672), Франция (6,956,848), Турция (6,874,947) и Иран (5,442,232).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (694,619), Бразилии (591,034) и Индии (445,416).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 350 646 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 919 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Украинские Национальные Новости

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