Коронавирус нанес удар по винодельческой отрасли Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Грузии из-за пандемии стали меньше производить вина. Одни предприятия сокращают производство, другие - и вовсе останавливаются, передает УНН со ссылкой на currenttime.tv.
Так, в Грузии производство вина сократили как мелкие винодельни, так и крупные компании.
Сообщается, что большинство мелких грузинских виноделов продают свою продукцию за рубеж, а с началом пандемии коронавируса экспорт практически остановился: львиная доля покупателей предпочитает переждать кризис.
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Представители крупных компаний, которые ежегодно производят миллионы бутылок вина, говорят, что экспорт их продукции пока снизился лишь незначительно, но зато замедлилось само производство. Из-за строгих карантинных мер, которые действуют по всей стране, часть мощностей пришлось остановить.
Виноделие не основная, но доходная отрасль грузинской экономики. В 2019 году из Грузии было экспортировано до 94 миллионов бутылок вина.
Всего совокупные доходы от торговли вином, бренди и грузинской традиционной водкой – чачей составили около 345 миллионов долларов.
Напомним, что согласно данным Госстата, украинцы предпочитают покупать и пить вино отечественного производства.
Так, ТОП-3 наших брендов по показателю популярности/узнаваемости среди потребителей сегодня выглядят так: Koktebel (77,4%), "Шустов" (79,9%) и "Гринвич" (71%).
Отметим, известный украинский педиатр доктор Комаровский считает, что вино и коньяк - это противовирусные "препараты", которые сегодня должны быть в каждой "аптечке".