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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 27270 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74309 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирус нанес удар по винодельческой отрасли Грузии

Коронавирус нанес удар по винодельческой отрасли Грузии

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Грузии из-за пандемии стали меньше производить вина. Одни предприятия сокращают производство, другие - и вовсе останавливаются, передает УНН со ссылкой на currenttime.tv.

Так, в Грузии производство вина сократили как мелкие винодельни, так и крупные компании.

Сообщается, что большинство мелких грузинских виноделов продают свою продукцию за рубеж, а с началом пандемии коронавируса экспорт практически остановился: львиная доля покупателей предпочитает переждать кризис.

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Представители крупных компаний, которые ежегодно производят миллионы бутылок вина, говорят, что экспорт их продукции пока снизился лишь незначительно, но зато замедлилось само производство. Из-за строгих карантинных мер, которые действуют по всей стране, часть мощностей пришлось остановить.

Виноделие не основная, но доходная отрасль грузинской экономики. В 2019 году из Грузии было экспортировано до 94 миллионов бутылок вина.

Всего совокупные доходы от торговли вином, бренди и грузинской традиционной водкой – чачей составили около 345 миллионов долларов.

Напомним, что согласно данным Госстата, украинцы предпочитают покупать и пить вино отечественного производства.

Так, ТОП-3 наших брендов по показателю популярности/узнаваемости среди потребителей сегодня выглядят так: Koktebel (77,4%), "Шустов" (79,9%) и "Гринвич" (71%).

Отметим, известный украинский педиатр доктор Комаровский считает, что вино и коньяк - это противовирусные "препараты", которые сегодня должны быть в каждой "аптечке".

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