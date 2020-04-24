Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 370 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 24 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 370 человек, в том числе - в 24 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 161,
▪️ Калиновский район - 71,
▪️ Винницкий район - 18,
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Погребищенький район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11,
▪️ Казатинский и Барский районы - по 9,
▪️ Жмеринский и Немировский районы - 8,
▪️ Литинский район - 6,
▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
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Уточняется, что выздоровел 51 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 24 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 5848 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 5 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, народные депутаты обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой найти и наказать виновных в массовой вспышке коронавируса среди медиков Винницкой области.