Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 370 человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26645 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74011 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100874 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127235 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128120 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170887 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121473 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156425 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 370 человек

Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 370 человек

Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 24 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 370 человек, в том числе - в 24 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 161,

▪️ Калиновский район - 71,

▪️ Винницкий район - 18,

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Погребищенький район - 12,

▪️ Гайсинский район - 11,

▪️ Казатинский и Барский районы - по 9,

▪️ Жмеринский и Немировский районы - 8,

▪️ Литинский район - 6,

▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,

▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

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Уточняется, что выздоровел 51 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 24 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 5848 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 5 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, народные депутаты обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой найти и наказать виновных в массовой вспышке коронавируса среди медиков Винницкой области.

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