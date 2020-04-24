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Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 370 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 11:00 24 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 370 осіб, зокрема - у 24 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 370 осіб

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 161,

▪️ Калинівський район - 71,

▪️ Вінницький район – 18,

▪️ Тростянецький район – 16,

▪️ Погребищенький район – 12,

▪️ Гайсинський район - 11,

▪️ Козятинський та Барський райони – по 9,

▪️ Жмеринський та Немирівський райони - 8,

▪️ Літинський район – 6,

▪️ Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,

▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,

▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,

▪️ місто Ладижин - 1 випадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації

Уточнюється, що одужала 51 особа, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 24 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5848 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 5 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, народні депутати звернулися до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням знайти і покарати винних у масовому спалаху коронавірусу серед медиків Вінниччини.

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