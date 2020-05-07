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Коронавирус: американцы покупают больше пончиков и алкоголя, но меньше косметики и цветов

Киев • УНН

 • 15741 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В условиях карантина американцы радикально изменили свои потребительские привычки, передает УНН со ссылкой на chicago.cbslocal.com.

Коронавирус: американцы покупают больше пончиков и алкоголя, но меньше косметики и цветов

Так, жители США стали гораздо больше покупать хлебобулочных изделий, алкоголя и замороженных продуктов. При этом, американцы стали реже покупать цветы, косметику и средства для бритья.

Так, в апреле 2020 года, по сравнению с апрелем прошлого года, спрос на тесто для печенья вырос на 285%, на яйца - на 45%, кондитерские изделия из муки - на 74%, муку - на 99%, замороженные продукты - на 45%.

"Американцы - не единственная нация, которая любит сладкое. В последние недели в Италии продажи марскапоне выросли на 177%. Французы стали покупать больше дрожжей и сахара (+169%), а немцы - мороженого (+149%)", - говорится в сообщении.

Алкогольные напитки по-прежнему остаются топовым товаром в продуктовой корзине американцев, пишет издание. Спрос на алкоголь вырос на 28%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы будут переходить на отечественный и доступный алкоголь.

В то же время, в условиях карантина жители США стали меньше покупать косметики и средств для бритья (-17%).

Спрос на цветы также упал - на 49% в год.

Как сообщалось в УНН, продажи спиртного заметно выросли и в других странах, среди которых Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания и др.

В Украине, по некоторым данным, отмечался рост спроса на крепкий алкоголь на уровне 4-5%.

Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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