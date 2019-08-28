Королева Елизавета II одобрила приостановление работы парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета II согласилась на предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном инициативу временно приостановить работу парламента. Согласно официальному сообщению Тайного совета королевы, решение о нескольконедельную перерыв в работе депутатов было принято королевой в среду, 28 августа, в замке Балморал в Шотландии, передает УНН со ссылкой на DW.
По обнародованному решению, парламент приостановит деятельность после дебатов 9 сентября и восстановит ее не раньше 14 октября. Впрочем, на следующей неделе депутаты еще успеют поработать, ведь уже 3 сентября они вернутся к работе после летних каникул.
Осенние паузы также являются традиционными для работы британского законодательного органа и имеют место каждый год. Партии используют их для проведения своих съездов. В этом году эти мероприятия продлятся с 14 сентября и до 2 октября. Однако решение королевы привело к тому, что паузу будет продолжено почти на две недели, отмечает агентство новостей AFP.
Многие парламентарии уже обвиняют Джонсона в стремлении обойти таким образом сопротивление парламента против выхода Великобритании из Европейского Союза без соглашения. Спикер законодательного органа Джон Берков уже назвал инициативу Джонсона “конституционным кощунством”.
Джонсон, объявил о своем плане в среду утром, отверг эти обвинения, назвав их “полностью ложными”, и объяснил, что таким образом депутаты будут иметь достаточно времени, чтобы посоветоваться по поводу Brexit.
Большинство британцев, впрочем, не поддерживает инициативу премьера. Об этом свидетельствуют результаты оперативного опроса, проведено 28 августа компанией YouGov по заказу издания The Times. Так, лишь 27 процентов респондентов положительно высказались по многонедельного приостановлении работы парламента. 47 процентов опрошенных выступили против этой идеи.
Как писал УНН ранее, Джонсон признал высокую вероятность “жесткого” Brexit.
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