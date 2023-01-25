Число пользователей государственными е-услугами в Украине с 2020 года увеличилось более чем на 10% - опрос

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«В 2022 году 71,8% стали ежедневными пользователями интернета. У нас есть возрастная дифференциация, что люди старшего возраста меньше пользуются интернетом, но если еще 5-7 лет назад был типичный образ современного пользователя интернетом, как сугубо молодой человек, то сейчас это абсолютное большинство до 60 лет пользуются ежедневно интернетом», - рассказал Грушецкий.

Он отметил, что даже среди людей за 60 лет около половины пользуются интернетом ежедневно. И только среди людей за 70 лет 58% вообще не пользуются интернетом.

«Процент украинцев, которые в течение года хотя бы один раз пользуются электронными услугами, мы видим с 2020 года стабильный рост этого показателя. Сначала с 52,6% до 60%, а сейчас уже 63,4%. 63,4% - это мощный показатель. Это люди, которые ту или иную услугу попробовали. Сейчас большая половина (51,6% – ред.) украинцев пользуются «Дією». Причем еще в 2021 году – это было около 30%, в 2020 – 12,7%», - сказал Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос «Сколько украинцев пользуются е-услугами и какие сервисы самые популярные: результаты социологического исследования» по заказу Программы развития ООН в Украине в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Дополнение

США надеются «повторить успех» украинской программы «Дія» для создания аналогичных систем в других странах.