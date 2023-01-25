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Користувачів державними е-послугами в Україні з 2020 року побільшало на понад 10% - опитування

Київ • УНН

 • 1092697 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. З 2020 року кількість українців, які користуються державними е-послугами, зросла на понад 10%. Найпопулярніший сервіс - «Дія». Про це повідомив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Користувачів державними е-послугами в Україні з 2020 року побільшало на понад 10% - опитування

Цитата

«У 2022 році 71,8% стали щоденними користувачами інтернету. У нас є вікова диференціація, що люди старшого віку менше користуються інтернетом, але якщо ще 5-7 років тому був типовий образ сучасного користувача інтернетом, як суто молода людина, то зараз це абсолютна більшість до 60 років користуються щодня інтернетом», - розповів Грушецький.

Він зазначив, що навіть серед людей за 60 років близько половини користуються інтернетом щодня. І тільки серед людей за 70 років 58% взагалі не користуються інтернетом.

«Відсоток українців, які протягом року принаймні один раз користуються електронними послугами, ми бачимо з 2020 року стабільне зростання цього показника. Спочатку з 52,6% до 60%, а зараз вже 63,4%. 63,4% - це потужний показник. Це люди, які ту чи іншу послугу спробували. Наразі більша половина (51,6% – ред.) українців користуються «Дією». Причому ще у 2021 році – це було близько 30%, у 2020 – 12,7%», - сказав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування «Скільки українців користуються е-послугами та які сервіси найпопулярніші: результати соціологічного дослідження» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Доповнення

США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах.

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