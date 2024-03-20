Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук провел встречу со старшим исполнительным вице-президентом HD Hyundai Construction Equipment Division Мун Дже Йонгом для обсуждения вопросов предоставления корейским правительством оборудования для гуманитарного разминирования в Украине.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи Демчук подчеркнул, что подразделения ГСЧС продолжают выполнять рискованные задачи по защите гражданского населения и территорий, включая ликвидацию последствий ракетных и авиационных атак, тушение пожаров и спасательные операции. Особое внимание сосредоточено на гуманитарном разминировании зон, освобожденных от оккупантов, чтобы обеспечить безопасность населения и восстановление жизненного пространства.

Саперы ГСЧС осуществляют масштабное гуманитарное разминирование деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов - заявил Владимир Демчук.

По его словам, с начала конфликта саперами обезврежено более 475 тысяч взрывоопасных предметов и обследовано более 1200 квадратных километров территорий. Однако, потребность в современной технике и оборудовании только растет.

При таких обстоятельствах и с учетом уже полученной помощи, в ГСЧС существует острая потребность современной техники и оборудования, в частности машин механизированного разминирования - подчеркнул Владимир Демчук.

Представители компании HD Hyundai Construction Equipment выразили готовность содействовать технической помощи ГСЧС Украины в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея, подписанного в сентябре прошлого года.

Добавим

Ранее компания HD Hyundai Construction Equipment предоставила новые экскаваторы, которые используются для разбора завалов и других спасательных операций.

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