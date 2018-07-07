Контрафактное оборудование пытались установить на "Южно-Украинской АЭС"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сотрудники СБУ во взаимодействии с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" блокировали, в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на "Южно-Украинской АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.
По материалам СБУ, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководство ОП "Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования. СБУ совместно с Национальной полицией Украины реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.