Контрафактне обладнання намагалися встановити на "Южно-Українській АЕС"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Співробітники СБУ у взаємодії з Дирекцією Держпідприємства “НАЕК “Енергоатом” блокували, у рамках реалізації комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури держави у сфері атомної енергетики, використання неякісного обладнання на підприємстві “Южно-Українська АЕС”. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на „Южно-Українській АЕС“. Слідством задокументувало, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем важливих для безпеки функціонування атомної електростанції”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт постачання та встановлення силового кабелю електроживлення, використання якого не передбаченого чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.
За матеріалами СБУ, Державна інспекція ядерного регулювання України, ДП “НАЕК “Енергоатом” та керівництво ВП “Южно-Українська АЕС” вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни контрафактного обладнання. СБУ спільно з Національною поліцією України реалізовують комплекс невідкладних слідчих дій для встановлення усіх обставин вчинення злочину з метою притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.