Контрабандные сигареты на 60 миллионов гривен из Украины в Евросоюз не попали

В Черновицкой области объявили подозрение одному из организаторов контрабандного канала поставки сигарет в Европейский Союз. Фигурант отвечал за аренду складов, на которых хранился контрабандный товар. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Отмечается, что для вывоза товара за границу фигуранты использовали грузовые автомобили с полуприцепами-автоцистернами. В свою очередь подозреваемый отвечал за аренду складов и логистику.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли более 800 тысяч пачек фальсифицированных сигарет, которые организаторы схемы планировали перевезти через государственную границу Украины в страны ЕС. Их ориентировочная стоимость составляет более 60 миллионов гривен.

"Соорганизатору преступной деятельности сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 и ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн", - говорится в сообщении БЭБ.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.