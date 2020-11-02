Конституционный суд завтра продолжит рассмотрение закона о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный суд Украины завтра, 3 ноября, в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседаний КСУ.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что заседание начнется в 10:00.
Напомним, Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Отметим, что рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.
Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.
Также субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".