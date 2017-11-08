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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13372 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30219 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41428 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47459 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43908 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91022 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98970 просмотра

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Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Киев  •  УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Конституционный суд считает декларацию "серьезной атакой на верховенство права" и напоминает Каталонскому правительству, право на автономию "не является и нельзя путать с суверенитетом". Суд также принял решение взыскать принудительные штрафы в размере 12 000 евро в день из членов избирательной комиссии Жозепа Марии Жове и Розу Мариа Видаль.

Напомним, 31 октября Конституционный суд Испании отменил каталонскую декларацию о независимости, а бывший лидер региона Карлес Пучдемон может получить до десяти лет тюрьмы по обвинению в мятеже.

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