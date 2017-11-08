Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Конституционный суд считает декларацию "серьезной атакой на верховенство права" и напоминает Каталонскому правительству, право на автономию "не является и нельзя путать с суверенитетом". Суд также принял решение взыскать принудительные штрафы в размере 12 000 евро в день из членов избирательной комиссии Жозепа Марии Жове и Розу Мариа Видаль.

Напомним, 31 октября Конституционный суд Испании отменил каталонскую декларацию о независимости, а бывший лидер региона Карлес Пучдемон может получить до десяти лет тюрьмы по обвинению в мятеже.