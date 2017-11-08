Конституційний суд Іспанії анулював декларацію незалежності Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Конституційний суд Іспанії у середу, 8 листопада, скасував односторонню декларацію про незалежність Каталонії та “закон про розрив”, прийняті 27 жовтня та 7 вересня відповідно, передає УНН з посиланням на El Pais.
Конституційний суд вважає декларацію “серйозною атакою на верховенство права” і нагадує Каталонському уряду, що право на автономію “не є і не можна плутати з суверенітетом”. Суд також прийняв рішення стягнути примусові штрафи у розмірі 12 000 євро на день з членів виборчої комісії Жозепа Марії Жовє та Розу Маріа Відаль.
Нагадаємо, 31 жовтня Конституційний суд Іспанії скасував каталонську декларацію про незалежність, а колишній лідер регіону Карлес Пучдемон може отримати до десяти років ув’язнення через звинувачення в заколоті.