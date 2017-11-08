Конституційний суд Іспанії анулював декларацію незалежності Каталонії

Конституційний суд вважає декларацію “серйозною атакою на верховенство права” і нагадує Каталонському уряду, що право на автономію “не є і не можна плутати з суверенітетом”. Суд також прийняв рішення стягнути примусові штрафи у розмірі 12 000 євро на день з членів виборчої комісії Жозепа Марії Жовє та Розу Маріа Відаль.

Нагадаємо, 31 жовтня Конституційний суд Іспанії скасував каталонську декларацію про незалежність, а колишній лідер регіону Карлес Пучдемон може отримати до десяти років ув’язнення через звинувачення в заколоті.