Конкурсная комиссия получила информацию о спецпроверке кандидатов на голову ГБР

"Мы подтвержденную информацию от секретариата КМУ о том, что все документы, справки по этому виду проверки (спецпроверки по закону о предотвращении коррупции - ред.) получены", - сказал Р.Майданик.

Списки кандидатов, которые прошли проверку будут обнародованы на сайте правительства.

Он уточнил, что информацию о кандидатах конкурсной комиссии предоставили 10 ведомств.

Комиссия также решила повторно обратиться к КМУ и Минздраву с письмом с просьбой ускорения согласования и принятия положения о прохождении кандидатами полиграфа.

Планируется, что на следующем заседании комиссия определит дату прохождения кандидатами полиграфа.

"Мы ставим точку отсчета - это ориентировочная дата заседания правительства, после праздников", - сказал Р.Майданик.

Напомним, правительство одобрило проект изменений в закон о ГБР.