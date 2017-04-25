Конкурсная комиссия получила информацию о спецпроверке кандидатов на голову ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность председателя Государственного бюро расследований получила информацию о спецпроверке кандидатов по закону о предотвращении коррупции. Об этом во время заседания комиссии заявил председатель Конкурсной комиссии Роман Майданик, передает корреспондент УНН.
"Мы подтвержденную информацию от секретариата КМУ о том, что все документы, справки по этому виду проверки (спецпроверки по закону о предотвращении коррупции - ред.) получены", - сказал Р.Майданик.
Списки кандидатов, которые прошли проверку будут обнародованы на сайте правительства.
Он уточнил, что информацию о кандидатах конкурсной комиссии предоставили 10 ведомств.
Комиссия также решила повторно обратиться к КМУ и Минздраву с письмом с просьбой ускорения согласования и принятия положения о прохождении кандидатами полиграфа.
Планируется, что на следующем заседании комиссия определит дату прохождения кандидатами полиграфа.
"Мы ставим точку отсчета - это ориентировочная дата заседания правительства, после праздников", - сказал Р.Майданик.
Напомним, правительство одобрило проект изменений в закон о ГБР.