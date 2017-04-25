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Конкурсна комісія отримала інформацію про спецперевірку кандидатів на голову ДБР

Конкурсна комісія отримала інформацію про спецперевірку кандидатів на голову ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань отримала інформацію щодо спецперевірки кандидатів за законом про запобігання корупції. Про це під час засідання комісії заявив голова Конкурсної комісії Роман Майданик, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо підтверджену інформацію від секретаріату КМУ про те, що всі документи, довідки щодо цього виду перевірки (спецперевірки за законом про запобігання корупції – ред.) отримано", - сказав Р.Майданик.

Списки кандидатів, які пройшли перевірку будуть оприлюднені на сайті уряду.

Він уточнив, що інформацію щодо кандидатам конкурсній комісії надали 10 відомств.

Комісія також вирішила повторно звернутися до КМУ та МОЗ з листом з проханням пришвидшення узгодження та прийняття положення щодо проходження кандидатами поліграфу.

Планується, що на наступному засіданні комісія визначить дату проходження кандидатами поліграфу.

"Ми ставимо точку відліку – це орієнтовна дата засідання уряду, після свят", - сказав Р.Майданик.

Нагадаємо, уряд схвалив проект змін до закону про ДБР.

Українські Національні Новини

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