Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  22861 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  146373 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  147087 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  138621 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  133808 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  137962 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  133163 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  123997 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  107123 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140012 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148529 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138436 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127745 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  123016 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122836 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США

Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США

  •  101161 просмотра
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки

Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки

  •  90972 просмотра
Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

  •  78496 просмотра
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

  •  77329 просмотра
Украинские военные сбили "Кинжал" над Киевом - Игнат

Украинские военные сбили "Кинжал" над Киевом - Игнат

  •  72822 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kongress-prinyal-zakonoproekt-zapreshchayushchii-prezidentu-v-odnostoronnem-poryadke-vikhodit-iz-nato

Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 07:58  •  12775 просмотра

Read in English

Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту США выходить из НАТО без одобрения Конгресса, что отражает двухпартийную приверженность Альянсу. Принятый Сенатом закон дополнит положения о национальной обороне Соединенных Штатов.

Конгресс США одобрил закон, разработанный сенаторами Марко Рубио (республиканская партия) и Тим Кейн (демократы), согласно которому, президенту Соединённых Штатов Америки будет запрещено в одностороннем порядке выходить из Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Новое положение подчеркивает преданность Конгресса альянсу НАТО. По словам Тима Кейна, этот закон посылает мощный сигнал авторитарным режимам во всем мире и подтверждает поддержку США альянса, который имеет фундаментальное значение для национальной безопасности страны.

НАТО остается сильным в ответ на войну [президента России Владимира] Путина в Украине и растущие вызовы во всем мире

- сказал Кейн в своем заявлении.

Марко Рубио сказал, что эта мера стала критическим инструментом для надзора Конгресса.

Мы должны убедиться, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников

- сказал он в заявлении.

Закон предусматривает, что президент США должен уведомить соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената по меньшей мере за 180 дней до рассмотрения вопроса о "приостановлении, прекращении, осуждении или выходе" из НАТО. Если президент все же решится на это, выход потребует решения Конгресса или одобрения 2/3 присутствующих сенаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа

Дополнение

Предыдущая инициатива двух сенаторов провалилась, когда в должности был президент Дональд Трамп, который теперь сохраняет статус фаворита относительно возможной кандидатуры от Республиканской партии в президенты США.

 Несмотря на неоднозначные сообщения Трампа относительно НАТО - ранее экс-президент заявлял, что выход из альянса сэкономит США миллионы долларов ежегодно - тем не менее, сторонники бывшего президента говорят, что соответствующая критика альянса вдохновила страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2 процентов расходов на оборону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году

Справка

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году и является группой из 31 стран в Европе и Северной Америке, которая существует для защиты населения и территории своих членов.

Среди важнейших пунктов договора есть знаменитая статья 5, которая устанавливает принцип коллективной обороны - если на кого-то из членов НАТО нападают, то нападают на всех.

В настоящее время Альянс насчитывает 31 члена, вскоре к нему присоединится Швеция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Конгрес США ухвалив законопроект, що забороняє президенту в односторонньому порядку виходити з НАТО
US Congress passes bill prohibiting president from unilaterally withdrawing from NATO
Новости по теме

Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО

Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту США выходить из НАТО без одобрения Конгресса, что отражает двухпартийную приверженность Альянсу. Принятый Сенатом закон дополнит положения о национальной обороне Соединенных Штатов.

Политика •   •  12775 просмотра
Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО

Страны ЕС обещают продолжать поддержку Украины сколько потребуется: о чем говорится в выводах саммита

ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в различных сферах, об этом говорится в выводах саммита.

Политика •   •  17074 просмотра
Страны ЕС обещают продолжать поддержку Украины сколько потребуется: о чем говорится в выводах саммита

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Игоря и Ирину Ивасюк, политическую пару, связанную с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, обвиняют в незаконной деятельности, такой как владение непонятными доходами, а недавнее участие в "гуманитарном штабе" рассматривается как пиар-акция для Гройсмана.

Политика •   •  39299 просмотра
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,6 тыс. грузовиков, есть положительная динамика на "Ягодине"

Около 2,6 тыс. грузовиков стоят в очередях на границе Польши с Украиной

Общество •   •  16562 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,6 тыс. грузовиков, есть положительная динамика на "Ягодине"

Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ

Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ.

Политика •   •  14984 просмотра
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ

ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы

Страны Северной Европы предоставляют Украине новые пакеты поддержки в виде противовоздушной обороны, артиллерии и финансовой помощи: Дания предлагает 1 миллиард долларов, а Норвегия - более 400 миллионов долларов, о чем объявил президент Зеленский.

Политика •   •  18500 просмотра
ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы

"Украина не останется без денег": премьер Нидерландов сделал заявление после блокирования Венгрией 50 млрд евро

Премьер-министр Нидерландов заверил, что Украина не останется без денег на фоне блокирования Венгрией пакета на 50 миллиардов евро, поскольку ЕС планирует возобновить переговоры о предоставлении помощи в январе.

Экономика •   •  15207 просмотра
"Украина не останется без денег": премьер Нидерландов сделал заявление после блокирования Венгрией 50 млрд евро

россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

Российские войска совершили 87 обстрелов 18 населенных пунктов в Запорожской области, используя беспилотники, авиационные снаряды и реактивные системы залпового огня, без сообщений о жертвах.

Война •   •  23325 просмотра
россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии

Политика •   •  20966 просмотра
"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

российские ДРГ за две недели 7 раз пытались прорваться на территорию Украины - Наев

За две недели российские диверсионные группы семь раз пытались проникнуть на территорию Украины, в пяти случаях украинские войска оперативно отбили врага, нанеся потери.

Война •   •  25770 просмотра
российские ДРГ за две недели 7 раз пытались прорваться на территорию Украины - Наев