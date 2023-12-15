Конгресс США принял законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО

Конгресс США одобрил закон, разработанный сенаторами Марко Рубио (республиканская партия) и Тим Кейн (демократы), согласно которому, президенту Соединённых Штатов Америки будет запрещено в одностороннем порядке выходить из Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Новое положение подчеркивает преданность Конгресса альянсу НАТО. По словам Тима Кейна, этот закон посылает мощный сигнал авторитарным режимам во всем мире и подтверждает поддержку США альянса, который имеет фундаментальное значение для национальной безопасности страны.

НАТО остается сильным в ответ на войну [президента России Владимира] Путина в Украине и растущие вызовы во всем мире - сказал Кейн в своем заявлении.

Марко Рубио сказал, что эта мера стала критическим инструментом для надзора Конгресса.

Мы должны убедиться, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников - сказал он в заявлении.

Закон предусматривает, что президент США должен уведомить соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената по меньшей мере за 180 дней до рассмотрения вопроса о "приостановлении, прекращении, осуждении или выходе" из НАТО. Если президент все же решится на это, выход потребует решения Конгресса или одобрения 2/3 присутствующих сенаторов.

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Дополнение

Предыдущая инициатива двух сенаторов провалилась, когда в должности был президент Дональд Трамп, который теперь сохраняет статус фаворита относительно возможной кандидатуры от Республиканской партии в президенты США.

Несмотря на неоднозначные сообщения Трампа относительно НАТО - ранее экс-президент заявлял, что выход из альянса сэкономит США миллионы долларов ежегодно - тем не менее, сторонники бывшего президента говорят, что соответствующая критика альянса вдохновила страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2 процентов расходов на оборону.

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Справка

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году и является группой из 31 стран в Европе и Северной Америке, которая существует для защиты населения и территории своих членов.

Среди важнейших пунктов договора есть знаменитая статья 5, которая устанавливает принцип коллективной обороны - если на кого-то из членов НАТО нападают, то нападают на всех.

В настоящее время Альянс насчитывает 31 члена, вскоре к нему присоединится Швеция

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