Компенсация по программе "є-Оселя" и сертификат на покупку авто: какую мотивацию для военных предусматривает мобилизационный закон

Военнослужащим в случае заключения первого контракта будет предоставляться единовременная компенсация 50% от первого взноса по программе "є-Оселя" и еще по 100 тыс. грн после каждого из 2 лет службы. Также военные смогут получить сертификат на покупку авто. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте о мобилизации №10449, пишет УНН.

Детали

Как указывается в законопроекте, в случае заключения первого контракта военнослужащим будет предоставляться единовременная компенсация 50% от первого взноса по программе "є-Оселя", дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы, и еще 100 тысяч гривен после второго.

Компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы.

Также военнослужащим при заключении контракта единовременно предоставляется сертификат на покупку транспортного средства объемом 150 тысяч гривен.

"Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз", - говорится в документе.

Кроме того, военнослужащим во время прохождения службы не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в частности, банками, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества или автомобиля.

Напомним

Военнослужащим, согласно законопроекту, будет выплачиваться вознаграждение за уничтоженное вооружение и военную, боевую технику противника, а также будет предоставляться отпуск до 15 дней.