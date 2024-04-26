Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Мясные сомелье отличают ритейл МХП от других сетей и дают потребителю больше, чем хорошее обслуживание. Это не просто продавцы, а консультанты по приготовлению еды.

Главная цель мясных сомелье - решить для покупателя большинство вопросов относительно блюд на его столе и тем самым упростить и улучшить ему жизнь. Мясные сомелье в сети "Мясомаркет" - это специалисты с уникальными умениями. В первую очередь, они знают покупателей, понимают их потребности и искренне хотят помочь. Кроме того, они хорошо разбираются в ассортименте в магазине, знают основные принципы приготовления блюд и комбинирования продуктов, поэтому как никто умеют позаботиться о вкусных завтраках, обедах и ужинах - отмечает Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП.

Что отличает мясного сомелье от продавцов? Мясные сомелье - неофициальные шеф-повара украинских семей. Они рекомендуют покупателю не просто продукт с полки, а блюдо, которое можно приготовить из продуктов, имеющихся в магазине.

Мясной сомелье - это хороший знакомый гостя, который знает его вкусы, вкусы его семьи, семейные кулинарные традиции, и может предложить именно то, что нужно конкретно этому человеку. В компании планируют, что покупатели будут ходить за мясным сомелье между "Мясомаркетами" так, как они ходят за своим бьюти-мастером или врачом.

Мясные сомелье учатся в Школе мясного сомелье МХП. В 2023 году компания открыла специальный учебный "Мясомаркет", который является точной копией реального. Сейчас мясные сомелье проходят полный цикл подготовки - от теории до практики - в реальных условиях по специально разработанным программам. Обучение проходит за счет компании МХП

Для мясных сомелье открыта возможность карьерного роста. Работник, который начинает со стажера, имеет все шансы стать не только старшим мясным сомелье, но и руководителем магазина. Или вообще занять должность шефа-сомелье или любую другую позицию в МХП. Такой пример уже есть - одна из мясных сомелье из "Мясомаркета" в Киеве сейчас работает директором одного из направлений собственного ритейла МХП.