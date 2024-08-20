Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат Александр Завитневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу «Слуги народа».

Детали

Речь идет о президентском законопроекте № 11483, который делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» для наших защитников и защитниц, участвующих в операции на Курщине.

Предполагается, что действие закона будет распространяться на военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны и разведки центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, по которому военные, участвующие в операции в курской области, и будут участвовать во всех других на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.