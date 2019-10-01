Комитет рекомендовал Раде принять закон о сержантские звания по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 0906 относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, предусматривающий введение сержантского и старшинского звания по стандартам НАТО. Соответствующее решение поддержали члены оборонного комитета во время заседания единогласно, передает корреспондент УНН.
Всего в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению было подано 9 поправок от парламентариев, которые были учтены членами комитета.
Принятие закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), по мнению авторов законопроекта, позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке “NATO Code” по STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождении гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.
В ходе обсуждения проекта закона члены комитета постановили рассмотреть вопрос на следующем заседании о создании рабочей группы по внесению изменений в воинских уставов.
Напомним, 30 мая Верховная Рада Украины приняла за основу с сокращенной процедуре рассмотрения введения новых сержантского и старшинского звания в соответствии с классификацией НАТО, предусмотренных в законопроекте 10181.