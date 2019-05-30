Рада підтримала введення натівських сержантських і старшинських звань

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченою процедурою розгляду введення нових сержантських і старшинських звань відповідно до класифікації НАТО. За законопроект 10181 проголосували 231 народний депутат під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) дасть змогу вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України, реалізувати запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до еквівалентної колонки “NATO Code” згідно STNAG 2116.

Також автори законопроекту передбачають, що ці зміни дозволять підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу, за зразком армій західноєвропейського зразка.

Нагадаємо, законопроект щодо відповідності сержантських звань в Україні стандартам НАТО був перереєстрований у Верховній Раді 4 квітня, після того, як під час голосування народні депутати провалили вже голосування за зміну військових звань.

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