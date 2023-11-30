Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте

В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.