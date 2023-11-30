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Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:59  •  9210 просмотра

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Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, направленный на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным топливом, вводящий нулевой акциз на нефть и газовый конденсат и расширяющий правила в отношении растворителей

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в первом чтении законопроект (№10215) по борьбе с незаконным оборотом горючего и с черным некачественным горючим, сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в четверг, пишет УНН.

Комитет поддержал в первом чтении №10215 по борьбе с незаконным оборотом горючего и с черным некачественным горючим. "За" - 21, воздержался - 1

- написал Железняк в Telegram.

Главные новации, по словам нардепа:

1. Включение нефти и газового конденсата в подакцизные товары с нулевой ставкой акциза.

2. Расширение перечня растворителей, относящихся к подакцизным товарам и инструменту векселей для них.

3. Усовершенствование система отслеживания движения горючего.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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