Комитет министров СЕ собрался на заседание из-за обострения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Комитет министров Совета Европы собрался на заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, в частности, в Авдеевке. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Через минуту начнется заседание Комитета министров Совета Европы. По инициативе Украины будем рассматривать обострение на Донбассе", - отметил Д.Кулеба.
Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, но люди могут выезжать самостоятельно. Нескольких тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.