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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комиссия по отбору председателя Нацполиции отчитается о работе 6 февраля

Киев • УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины собирается обнародовать информацию о своей работе в понедельник, 6 февраля, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Комиссия по отбору председателя Нацполиции отчитается о работе 6 февраля

"В понедельник, 6 февраля, состоится пресс-конференция Консультативной комиссии по отбору председателя Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мероприятии, начало которого запланировано на 12:00, примут участие члены комиссии.

Напомним, ранее в комиссии сообщали, что планирует завершить конкурс на должность председателя Нацполиции до 6 февраля.

А.Аваков ранее заявлял, что надеется получить фамилии трех кандидатов на пост главы Нацполиции.

Конкурс на должность главы Нацполиции начался 18 января и будет предусматривать пять этапов.

И.о. председателя Нацполиции В.Троян отказался от участия в конкурсе на должность председателя Нацполиции.

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