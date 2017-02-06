Комиссия рекомендовала К.Бушуева, А.Вишневского и С.Князева на должность председателя Нацполиции (дополнено)

"В субботу наша комиссия провела заседание и избрала трех лучших кандидатов, прошедших интервью... Комиссия рекомендует - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева", - сказал он.

Напомним, 26 января секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Нацполиции Евгений Захаров сообщал, что на тестирование пригласили 46 претендентов, из которых тестирование прошли 43 кандидата.

По итогам тестирования, по его словам, выбрали 10 кандидатов, а именно Вячеслава Аброськина, Леонида Антоненко, Александра Берладина, Константина Бушуева, Андрея Вишневского, Вадима Гиренко, Дмитрия Главина, Сергея Князева, Станислава Людкевича и Алексея Шевчука.