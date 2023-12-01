Командиру взвода сообщили о подозрении: продавал дизельное топливо своего подразделения
Киев • УНН
Командира взвода в Одесской области подозревают в незаконной продаже 20 тонн дизельного топлива своего подразделения. Он возместил государству более 1,4 миллиона гривен, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. Он продал более 20 тонн стратегического топлива во время российского полномасштабного вторжения, сообщает пресс-служба бюро, пишет УНН.
Детали
Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения.
Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен,
После начала уголовного производства мужчина возместил всю сумму в полном объеме.
Сейчас командиру взвода сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Командиру взвода сообщили о подозрении: продавал дизельное топливо своего подразделения
Командира взвода в Одесской области подозревают в незаконной продаже 20 тонн дизельного топлива своего подразделения. Он возместил государству более 1,4 миллиона гривен, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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