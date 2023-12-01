Командиру взвода сообщили о подозрении: продавал дизельное топливо своего подразделения

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. Он продал более 20 тонн стратегического топлива во время российского полномасштабного вторжения, сообщает пресс-служба бюро, пишет УНН.

Детали

Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения.

Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен, - говорится в сообщении.

После начала уголовного производства мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

Сейчас командиру взвода сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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