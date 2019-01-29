Команда Юлии Тимошенко требует от власти решить проблему искусственно завышенных счетов за газ

"Платежки, которые украинцы получили в январе, вызывали у людей возмущение. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко еженедельно получают тысячи сообщений отчаяния. В них люди сообщают, что общая сумма коммунальных платежей по новым тарифам, установленным властью, превышает их доход. Они спрашивают, как им жить дальше, и ни одна государственная организация не может дать объяснения, откуда и почему взялись огромные начисления ", - сообщили в" Батькивщине ".

В партии объяснили, что необоснованно завышенные счета за газ люди получили по трем причинам.

Первая - это плановое повышение цены на газ для потребителей, которое было введено решением президента Петра Порошенко через подконтрольное ему правительство.

Вторая причина - полная профессиональная беспомощность и безответственность правительства и НКРЕКП (находится в подчинении президента) в вопросе норм потребления газа для потребителей без счетчиков. Власть не смогла защитить в суде свои же решения об адекватных нормы. В результате было возвращено в три раза выше нормы потребления от 1996 года. При этом в отдельных регионах на основании этих проигранных судов людям выставляют несуществующие «долги» за предыдущие три года. На фоне повышения цены на газ на 23 процента это вчетверо увеличило счета для миллионов семей украинский.

Третья причина - массовое применение облгазами так называемых "морозных" коэффициентов - архаичной нормы приказа Министерства энергетики от 2003 года, который предусматривал увеличение начислений за газ в зависимости от температуры воздуха. Правительство не отменил эту норму, а НКРЕКП как государственный регулятор не заставил облгазы отказаться от этой практики. Хотя эта норма должна действовать исключительно для бытовых потребителей.

Эти три причины искусственно завышенных счетов за газ дополняются еще одной глобальной проблемой: несмотря на нормы закона, 3 миллиона домохозяйств до сих пор не оборудованы счетчиками газа. Правительство не разработало порядок выполнения такого закона, а НКРЕКП не заложили расходы на счетчики в тариф.

"Это все называется простыми словами: хаос в государственном управлении, безответственность руководящих органов и полное пренебрежение интересами людей со стороны высшей власти. Уважаемые украинцы, ваши несправедливые платежки за газ, ваши искусственные долги, ваши доходы, меньше коммунальных счетов, ваши неполученные субсидии - это и есть настоящие «достижения» действующей власти. Делайте выводы ", - заявили в" Батькивщине ".

В партии напомнили, что команда ведущих специалистов, собранных Юлией Тимошенко, разработала механизм, который позволит снизить цену на газ для населения вдвое за счет дешевого газа собственной добычи. Это повлечет за собой и уменьшение тарифов на отопление и горячую воду.

"Юлия Тимошенко взяла на себя публичное обязательство снизить цену на газ вдвое сразу после прихода к власти, и она это сделает. А к выборам мы жестко требуем от органов государственной власти применить предоставленные им полномочия и урегулировать проблему искусственно завышенных платежей", - заявили в "Батькивщине".