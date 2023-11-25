Команда ФК "Шахтер" передала главному сержанту 110-й ОМБр Виктору Жаруку новый флаг клуба с просьбой установить его в освобожденном Донецке. Футболисты поблагодарили ВСУ за защиту государства от российской агрессии и спасение флага футбольной команды из Авдеевки. Об этом сообщает СтратКоми, пишет УНН.

Детали

7 ноября во время во время фиксации мобильной группой СтратКома ВСУ военных преступлений России против Украины Виктор Жарук снял с разрушенной россиянами администрации АКХЗ флаг "Шахтера". СтратКому ВСУ удалось заснять героический поступок воина. Впоследствии символическое знамя передали футбольной команде. В свою очередь "Шахтер" пригласил воина ВСУ сделать первый удар во время матча, который команда сыграла во Львове 24 ноября.







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