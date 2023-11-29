Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении
Киев • УНН
В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины.
Местному жителю Херсона сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности за то, что он работал секретарем оккупантской "участковой избирательной комиссии". Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в сентябре 2022 года 56-летний мужчина занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которую создала оккупационная власть Херсонщины для проведения псевдореферендума о присоединении временно оккупированной территории региона к рф.
На этой должности подозреваемый информировал оккупантскую "центральную избирательную комиссию" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК".
Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал в "ЦИК" для дальнейшего фальсифицирования результатов в пользу кремля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковщины
Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении
В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины.
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году.
В Национальном университете обороны Украины стартовал курс стратегического управления
Министр обороны Украины Рустем Умеров в Национальном университете обороны Украины поздравил первых слушателей курса "Стратегическое" управление высшего и государственной политики L-5".
С начала года Нацполиция получила почти 244 тысячи обращений по поводу совершения домашнего насилия - Выговский
С начала года в полицию поступило около 244 тысяч заявлений и сообщений граждан о совершении домашнего насилия - наиболее распространенного вида гендерно обусловленного насилия в Украине. В настоящее время в Нацполиции работают 54 специализированных подразделения противодействия домашнему насилию.
Суд во временно оккупированном Крыму приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего мэра курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко по обвинению в государственной измене.
Во временно оккупированном Крыму к 16 годам лишения свободы приговорили экс-мэра Симеиза, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.
В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги
В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги.
В "Дії" теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов: что известно
В приложении "Дія" можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.
Эрдоган назвал премьер-министра Израиля "мясником Газы"
Эрдоган жестко высказался на счет премьер-министра Израиля. Кроме того, он заявил, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа.
российские войска обстреляли пригород Херсона, погиб мужчина 68 лет.
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: погиб пожилой мужчина.
СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане
Служба безопасности Украины обвинила российского генерал-лейтенанта евгения поплавского в военных преступлениях, в том числе в том, что он лично руководил репрессиями и пытками в Лимане. Генерал вс рф поплавский отдавал приказы о похищениях и нападениях, а также заставлял местных жителей помогать оккупантам под угрозами.