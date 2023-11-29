Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении

Местному жителю Херсона сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности за то, что он работал секретарем оккупантской "участковой избирательной комиссии". Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в сентябре 2022 года 56-летний мужчина занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которую создала оккупационная власть Херсонщины для проведения псевдореферендума о присоединении временно оккупированной территории региона к рф.

На этой должности подозреваемый информировал оккупантскую "центральную избирательную комиссию" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК".

Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал в "ЦИК" для дальнейшего фальсифицирования результатов в пользу кремля.

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