Бывшая помощница Трампа заявила, что разговаривала со спецпрокурором Мюллером

На вопрос ведущей, встречалась ли она с Мюллером, который проводит разбирательство в связи с предполагаемым сговором между помощниками Трампа и представителями России, Маниголт-Ньюман ответила утвердительно. При этом она отказалась сообщить детали, отметив, что не имеет права раскрывать такую информацию. “Я чувствую, что мои руки связаны”, — сказала она, добавив, что не может вдаваться в подробности.

Как заявила Маниголт-Ньюман, она также не считает, что нарушила условия соглашения о нераспространении конфиденциальной информации, которое подписала в 2016 году, когда была назначена на одну из должностей в предвыборной кампании Трампа. Ранее во вторник избирательный штаб Трампа инициировал в отношении экс-помощницы арбитражное разбирательство, обвинив ее в нарушении этого соглашения. По словам Маниголт-Ньюман, ее адвокаты разберутся с делом.

Маниголт-Ньюман также не стала отвечать на вопрос, сколько еще у нее есть в наличии записей разговоров с президентом и намерен она их вскоре опубликовать. Между тем телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники аппарата Мюллера не разговаривали с экс-помощницей президента, пока она занимала пост в Белом доме. В связи с этим канал не исключает, что он мог встретиться с Мюллером уже после своего увольнения.

Маниголт-Ньюман была уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Во вторник в свет вышла ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе.

Как сообщал УНН, в Трампа подадут в суд на экс-сотрудницу, которая “слила” разговора президента.