Колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14363 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 33211 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48507 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 56935 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89393 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69654 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80948 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94882 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87707 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183648 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12041 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8846 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12635 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8436 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48499 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183646 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338619 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5774 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8960 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 56933 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19723 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24867 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером

Київ • УНН

 • 7757 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишня помічниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман, що опублікувала декілька аудіозаписів розмов з Дональдом Трампом і його підлеглими, була опитана спецпрокурори Робертом Мюллером. Про це вона у вівторок заявила в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє УНН.

Колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером

На запитання ведучої, чи зустрічалася вона з Мюллером, який проводить розслідування в зв’язку з передбачуваною змовою між помічниками Трампа і представниками Росії, Маніголт-Ньюман відповіла ствердно. При цьому вона відмовилася повідомити деталі, зазначивши, що не має права розкривати таку інформацію. “Я відчуваю, що мої руки зв’язані”, — сказала вона, додавши, що не може вдаватися в подробиці.

Як заявила Маніголт-Ньюман, вона також не вважає, що порушила умови угоди про нерозповсюдження конфіденційної інформації, яку підписала в 2016 році, коли була призначена на одну з посад в передвиборній кампанії Трампа. Раніше у вівторок виборчий штаб Трампа ініціював проти екс-помічниці арбітражний розгляд, звинувативши її в порушенні цієї угоди. За словами Маніголт-Ньюман, її адвокати розберуться зі справою.

Маніголт-Ньюман також не стала відповідати на питання, скільки ще у неї є в наявності записів розмов з президентом і чи має намір вона їх незабаром опублікувати. Тим часом телекомпанія ABC з посиланням на джерела повідомила, що співробітники апарату Мюллера не розмовляли з екс-помічницею президента, поки вона займала пост в Білому домі. У зв’язку з цим канал не виключає, що вона могла зустрітися з Мюллером вже після свого звільнення.

Маніголт-Ньюман була звільнена з апарату Білого дому декілька місяців тому. У вівторок в світ вийшла її книга, в якій вона, за даними ЗМІ, вкрай неприємно відгукується про Трампа.

Як повідомляв УНН, у Трампа подадуть в суд на екс-співробітницю, яка “злила” розмови президента.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41