Колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером

На запитання ведучої, чи зустрічалася вона з Мюллером, який проводить розслідування в зв’язку з передбачуваною змовою між помічниками Трампа і представниками Росії, Маніголт-Ньюман відповіла ствердно. При цьому вона відмовилася повідомити деталі, зазначивши, що не має права розкривати таку інформацію. “Я відчуваю, що мої руки зв’язані”, — сказала вона, додавши, що не може вдаватися в подробиці.

Як заявила Маніголт-Ньюман, вона також не вважає, що порушила умови угоди про нерозповсюдження конфіденційної інформації, яку підписала в 2016 році, коли була призначена на одну з посад в передвиборній кампанії Трампа. Раніше у вівторок виборчий штаб Трампа ініціював проти екс-помічниці арбітражний розгляд, звинувативши її в порушенні цієї угоди. За словами Маніголт-Ньюман, її адвокати розберуться зі справою.

Маніголт-Ньюман також не стала відповідати на питання, скільки ще у неї є в наявності записів розмов з президентом і чи має намір вона їх незабаром опублікувати. Тим часом телекомпанія ABC з посиланням на джерела повідомила, що співробітники апарату Мюллера не розмовляли з екс-помічницею президента, поки вона займала пост в Білому домі. У зв’язку з цим канал не виключає, що вона могла зустрітися з Мюллером вже після свого звільнення.

Маніголт-Ньюман була звільнена з апарату Білого дому декілька місяців тому. У вівторок в світ вийшла її книга, в якій вона, за даними ЗМІ, вкрай неприємно відгукується про Трампа.

Як повідомляв УНН, у Трампа подадуть в суд на екс-співробітницю, яка “злила” розмови президента.