Бывшего коммерческого директора агропредприятия Mimier Trade Ukraine Юрия Паращака подозревают в хищениях

Детали

Осенью 2019-го года Юрий Паращак пост коммерческого директора Mimier Trade Ukraine дополняет должностью директора MMT COMMODITIES UKRAINE, дочернего предприятия швейцарской компании MMT COMMODITIES GMBH. Согласно материалам следствия, он воспользовался дружественными отношениями с бенефициаром компании Ярославом Гордиенко и более двух лет управлял компанией MMT COMMODITIES UKRAINE исключительно на свое усмотрение в результате чего собственник понес убытки в размере 800 000 долл.

На новой должности Юрий Паращак покупает за счет предприятия Mercedes-Benz S 350 практически за 100 000 долларов. Элитное транспортное средство сразу же передает себе в постоянное пользование. А через четыре месяца он оформляет договор купли/продажи автомобиля на свое доверенное лицо, пообещав Ярославу Гордиенко вернуть средства MMT COMMODITIES за авто до окончания прошлого года. Но уже через месяц – в августе 2021 г. – Паращак решает уйти из компании. После увольнения он прекратил все контакты с бенефициаром предприятия Гордиенко. уже позже, согласно материалам дела, начали «всплывать» причины ухода по собственному желанию Паращака. Так он не единожды использовал подставные компании для проведения сделок, оставляя заработок себе. К примеру, договор с неким трейдером TI VIS TRADE FZ-LLC, согласно которому последняя обязывалась поставить кукурузу MMT COMMODITIES GMBH с предоплатой 80 000 евро. Паращак лично ходатайствовал о добропорядочности поставщика. Договор не был выполнен. Предоплату никто не вернул. Также не удалось и установить местоположение компании.

Как показало дальнейшее расследование Паращак не единожды злоупотреблял служебным положением и связями во вред компании. В августе 2021 года компания MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED отказалась оплачивать поставленный товар стоимостью почти 190 000 долл. Таким образом владелец компании Алексей Горбунов выполнил просьбу своего друга Юрия Паращака. И уже 12 января MAXGRAIN INTERNATIONAL LTD проигрывает арбитражный суд (GAFTA) в Лондоне у MMT COMMODITIES GMBH. А 9 февраля Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворяет жалобу адвоката и обязывает Шевченковское УП ГУНП в столице начать уголовное производство в отношении директора компании Алексея Горбунова за мошенничество в особо крупных размерах по предварительному сговору.

Аналогично Паращак поступил и в случае с компанией ОККО Агро (дочернее предприятие CONCERN BREAD INDUSTRIES LTD), на счета которой MMT COMMODITIES GMBH перечислил более полумиллиона долларов США. Как выяснилось в последующем - без каких-либо на то оснований.

Апогеем расследования стали весьма интересные факты, которые закрывают ряд вопросов по другим уголовным делам. Юрий Паращак является кумом Юрия Грищенко – нынешнего директора Mimier Trade SA, человека, якобы уличившего своего предшественника Ярослава Гордиенко в многомиллионных махинациях. Грищенко официально также является основным свидетелем обвинения Гордиенко и финансового директора Mimier Trade Ukraine (дочернее предприятие Mimier Trade SA) Максима Кириченко в финансовых махинациях. Об этом деле СМИ уже неоднократно писали. Адвокаты подозреваемых неоднократно называли дело «заказным» и способом сведения счетов бенефициара Mimier Trade SA и его бывшим ТОП-менеджментом.

На фоне заявлений о краже Юрием Грищенко печати Mimier Trade SA и факсимиле с подписью Ярослава Гордиенко из офиса Mimier Trade Ukraine, куда имел постоянный доступ его кум – Юрий Паращак – пазл складывается. И не в пользу нынешнего ТОП-менеджмента Mimier Trade SA.

По данным Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем Mimier Trade Ukraine является Mimier Trade SA, которой, в свою очередь, владеет бизнесмен Артур Гранц.

Юрий Паращак не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. 5 ноября 2012-го года Владимир-Волынский городской суд признает его виновным в подписи неправдивых документов о продаже сотен тысяч тонн сахарной свеклы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно фабуле обвинения Паращак, будучи главой правления ОАО «Владимир-Волынский сахарный завод», по предварительному сговору с директором «Агрополис-К» составили ложные документы о заключении и исполнении между обоими предприятиями договора купли-продажи сахарной свеклы. Согласно ему, «Агрополис-К» продал сахарному заводу в количестве 290 тысяч тонн. По-другому же договору уже сахарный завод «Владимирсахар» продал «Агрополис-К» почти 123 тысяч тонн сырья.

Кроме этого, Паращак неоднократно уклонялся от уплаты налогов, подлежащих перечислению в бюджет с возглавляемого им предприятия, завысив валовые расходы и налоговый кредит. С этой целью он использовал ложные документы о приобретении ОАО «Владимирсахар» в ВКП «Украинская нефтегазовая компания» сахара-песка на общую стоимость более 58 млн грн.

За описанные преступления суд приговорил Юрия Паращака к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года и конфискацией имущества и штраф в размере 20 тысяч необлагаемых минимумов граждан. Кроме этого, в пользу Владимир-Волынской налоговой инспекции с него взыскали более 26 миллионов гривен и более 19 миллионов гривен материального ущерба.

22 марта 2013-го года Апелляционный суд Волынской области освободил от исполнения назначенного наказания Юрия Паращака в связи с истечением сроков давности и обязал его уплатить штраф в сумме 425 тысяч гривен, а также лишил права занимать руководящие должности сроком на 2 года и конфисковал его имущество.