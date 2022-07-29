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Бывшего коммерческого директора агропредприятия Mimier Trade Ukraine Юрия Паращака подозревают в хищениях

Бывшего коммерческого директора агропредприятия Mimier Trade Ukraine Юрия Паращака подозревают в хищениях

Киев • УНН

 • 444170 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Экс-коммерческого директора крупного агротрейдера Mimier Trade Ukraine Юрия Паращака подозревают в злоупотреблении служебным положением, краже документов и мошенничестве на общую сумму более 800 000 долларов. Об этом следует из уголовного производства, которое проводит Следственное управление Главного управления Национальной полиции во Львовской области, пишут Вести, передает УНН.

Детали

Осенью 2019-го года Юрий Паращак пост коммерческого директора Mimier Trade Ukraine дополняет должностью директора MMT COMMODITIES UKRAINE, дочернего предприятия швейцарской компании MMT COMMODITIES GMBH. Согласно материалам следствия, он воспользовался дружественными отношениями с бенефициаром компании Ярославом Гордиенко и более двух лет управлял компанией MMT COMMODITIES UKRAINE исключительно на свое усмотрение в результате чего собственник понес убытки в размере 800 000 долл.

На новой должности Юрий Паращак покупает за счет предприятия Mercedes-Benz S 350 практически за 100 000 долларов. Элитное транспортное средство сразу же передает себе в постоянное пользование. А через четыре месяца он оформляет договор купли/продажи автомобиля на свое доверенное лицо, пообещав Ярославу Гордиенко вернуть средства MMT COMMODITIES за авто до окончания прошлого года. Но уже через месяц – в августе 2021 г. – Паращак решает уйти из компании. После увольнения он прекратил все контакты с бенефициаром предприятия Гордиенко. уже позже, согласно материалам дела, начали «всплывать» причины ухода по собственному желанию Паращака. Так он не единожды использовал подставные компании для проведения сделок, оставляя заработок себе. К примеру, договор с неким трейдером TI VIS TRADE FZ-LLC, согласно которому последняя обязывалась поставить кукурузу MMT COMMODITIES GMBH с предоплатой 80 000 евро. Паращак лично ходатайствовал о добропорядочности поставщика. Договор не был выполнен. Предоплату никто не вернул. Также не удалось и установить местоположение компании.

Как показало дальнейшее расследование Паращак не единожды злоупотреблял служебным положением и связями во вред компании. В августе 2021 года компания MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED отказалась оплачивать поставленный товар стоимостью почти 190 000 долл. Таким образом владелец компании Алексей Горбунов выполнил просьбу своего друга Юрия Паращака. И уже 12 января MAXGRAIN INTERNATIONAL LTD проигрывает арбитражный суд (GAFTA) в Лондоне у MMT COMMODITIES GMBH. А 9 февраля Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворяет жалобу адвоката и обязывает Шевченковское УП ГУНП в столице начать уголовное производство в отношении директора компании Алексея Горбунова за мошенничество в особо крупных размерах по предварительному сговору.

Аналогично Паращак поступил и в случае с компанией ОККО Агро (дочернее предприятие CONCERN BREAD INDUSTRIES LTD), на счета которой MMT COMMODITIES GMBH перечислил более полумиллиона долларов США. Как выяснилось в последующем - без каких-либо на то оснований.

Апогеем расследования стали весьма интересные факты, которые закрывают ряд вопросов по другим уголовным делам. Юрий Паращак является кумом Юрия Грищенко – нынешнего директора Mimier Trade SA, человека, якобы уличившего своего предшественника Ярослава Гордиенко в многомиллионных махинациях. Грищенко официально также является основным свидетелем обвинения Гордиенко и финансового директора Mimier Trade Ukraine (дочернее предприятие Mimier Trade SA) Максима Кириченко в финансовых махинациях. Об этом деле СМИ уже неоднократно писали. Адвокаты подозреваемых неоднократно называли дело «заказным» и способом сведения счетов бенефициара Mimier Trade SA и его бывшим ТОП-менеджментом.

На фоне заявлений о краже Юрием Грищенко печати Mimier Trade SA и факсимиле с подписью Ярослава Гордиенко из офиса Mimier Trade Ukraine, куда имел постоянный доступ его кум – Юрий Паращак – пазл складывается. И не в пользу нынешнего ТОП-менеджмента Mimier Trade SA.

По данным Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем Mimier Trade Ukraine является Mimier Trade SA, которой, в свою очередь, владеет бизнесмен Артур Гранц.

Юрий Паращак не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. 5 ноября 2012-го года Владимир-Волынский городской суд признает его виновным в подписи неправдивых документов о продаже сотен тысяч тонн сахарной свеклы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно фабуле обвинения Паращак, будучи главой правления ОАО «Владимир-Волынский сахарный завод», по предварительному сговору с директором «Агрополис-К» составили ложные документы о заключении и исполнении между обоими предприятиями договора купли-продажи сахарной свеклы. Согласно ему, «Агрополис-К» продал сахарному заводу в количестве 290 тысяч тонн. По-другому же договору уже сахарный завод «Владимирсахар» продал «Агрополис-К» почти 123 тысяч тонн сырья.

Кроме этого, Паращак неоднократно уклонялся от уплаты налогов, подлежащих перечислению в бюджет с возглавляемого им предприятия, завысив валовые расходы и налоговый кредит. С этой целью он использовал ложные документы о приобретении ОАО «Владимирсахар» в ВКП «Украинская нефтегазовая компания» сахара-песка на общую стоимость более 58 млн грн.

За описанные преступления суд приговорил Юрия Паращака к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года и конфискацией имущества и штраф в размере 20 тысяч необлагаемых минимумов граждан. Кроме этого, в пользу Владимир-Волынской налоговой инспекции с него взыскали более 26 миллионов гривен и более 19 миллионов гривен материального ущерба.

22 марта 2013-го года Апелляционный суд Волынской области освободил от исполнения назначенного наказания Юрия Паращака в связи с истечением сроков давности и обязал его уплатить штраф в сумме 425 тысяч гривен, а также лишил права занимать руководящие должности сроком на 2 года и конфисковал его имущество.

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