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Колишнього комерційного директора агропідприємства Mimier Trade Ukraine Юрія Паращака підозрюють у розкраданнях

Колишнього комерційного директора агропідприємства Mimier Trade Ukraine Юрія Паращака підозрюють у розкраданнях

Київ • УНН

 • 444177 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Екс-комерційного директора крупного агротрейдера Mimier Trade Ukraine Юрія Паращака підозрюють у зловживанні службовим становищем, крадіжці документів та шахрайстві на загальну суму понад 800 000 доларів. Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження, яке проводить Слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, пишуть Vesti.UA, передає УНН.

Деталі

Восени 2019 року Юрій Паращак посаду комерційного директора Mimier Trade Ukraine доповнює посадою директора MMT COMMODITIES UKRAINE, дочірнього підприємства швейцарської компанії MMT COMMODITIES GMBH. Згідно з матеріалами слідства, він скористався дружніми стосунками з бенефіціаром компанії Ярославом Гордієнком і більше двох років керував компанією MMT COMMODITIES UKRAINE виключно на свій розсуд, внаслідок чого власник зазнав збитків у розмірі 800 000 дол.
На новій посаді Юрій Паращак купує за рахунок підприємства Mercedes-Benz S 350 майже за 100 000 доларів. Елітний транспортний засіб відразу передає собі у постійне користування. А через чотири місяці він оформлює договір купівлі/продажу автомобіля на свою довірену особу, пообіцявши Ярославу Гордієнку повернути кошти MMT COMMODITIES за авто до кінця минулого року. Але вже через місяць – у серпні 2021 р. – Паращак вирішує піти з компанії. Після звільнення він припинив усі контакти із бенефіціаром підприємства Гордієнко. вже пізніше, згідно з матеріалами справи, почали «випливати» причини звільнення за власним бажанням Паращака. Так він не раз використовував підставні компанії для проведення угод, залишаючи заробіток собі.

Наприклад, контракт з деяким трейдером TI VIS TRADE FZ-LLC, згідно з яким остання зобов'язувалася поставити кукурудзу MMT COMMODITIES GMBH з передоплатою 80 000 євро. Паращак особисто клопотав про доброчесність постачальника. Договір не був виконаний. Передоплату ніхто не повернув. Також не вдалося встановити місце розташування компанії.

Як показало подальше розслідування Паращак неодноразово зловживав службовим становищем та зв'язками на шкоду компанії. У серпні 2021 року компанія MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED відмовилася оплачувати поставлений товар вартістю майже 190 000 дол. Таким чином власник компанії Олексій Горбунов виконав прохання свого друга Юрія Паращака. 12 січня MAXGRAIN INTERNATIONAL LTD програє арбітражний суд (GAFTA) у Лондоні у MMT COMMODITIES GMBH. А 9 лютого Шевченківський районний суд м. Києва задовольняє скаргу адвоката та зобов'язує Шевченківське УП ГУНП у столиці розпочати кримінальне провадження стосовно директора компанії Олексія Горбунова за шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою.

Аналогічно Паращак надійшов і у випадку з компанією ОККО Агро (дочірнє підприємство CONCERN BREAD INDUSTRIES LTD), на рахунки якої MMT COMMODITIES GMBH перерахував понад півмільйона доларів США. Як з'ясувалося в подальшому - без будь-яких підстав.

Апогеєм розслідування стали дуже цікаві факти, які закривають низку питань щодо інших кримінальних справ. Юрій Паращак є кумом Юрія Грищенка – нинішнього директора Mimier Trade SA, людини, яка нібито викрила свого попередника Ярослава Гордієнка у багатомільйонних махінаціях. Грищенко офіційно також є основним свідком звинувачення Гордієнка та фінансового директора Mimier Trade Ukraine (дочірнє підприємство Mimier Trade SA) Максима Кириченка у фінансових махінаціях. Про цю справу ЗМІ вже неодноразово писали. Адвокати підозрюваних неодноразово називали її «замовною» та способом зведення рахунків бенефіціара Mimier Trade SA та його колишнім ТОП-менеджментом.

На тлі заяв про крадіжку Юрієм Грищенком печаті Mimier Trade SA та факсиміле з підписом Ярослава Гордієнка з офісу Mimier Trade Ukraine, куди мав постійний доступ його кум – Юрій Паращак – пазл складається. І не на користь нинішнього топ-менеджменту Mimier Trade SA.

За даними Youcontrol, кінцевим власником бенефіціарного Mimier Trade Ukraine є Mimier Trade SA, яким, у свою чергу, володіє бізнесмен Артур Гранц.

Юрій Паращак не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. 5 листопада 2012 року Володимир-Волинський міський суд визнає його винним у підписі неправдивих документів про продаж сотень тисяч тон цукрових буряків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Згідно з фабулою звинувачення Паращак, будучи головою правління ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», за попередньою змовою з директором «Агрополіс-К» склали неправдиві документи про укладення та виконання між обома підприємствами договору купівлі-продажу цукрових буряків. Згідно з ним, «Агрополіс-К» продав цукровому заводу в кількості 290 тисяч тон. За іншим договором уже цукровий завод «Володимирсахар» продав «Агрополіс-К» майже 123 тисячі тон сировини.

Крім цього, Паращак неодноразово ухилявся від сплати податків, які підлягають перерахуванню до бюджету із очолюваного ним підприємства, завищивши валові витрати та податковий кредит. З цією метою він використав неправдиві документи про придбання ВАТ «Володимирсахар» у ВКП «Українська нафтогазова компанія» цукру-піску на загальну вартість понад 58 млн грн.

За зазначені злочини суд засудив Юрія Паращака до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки та конфіскацією майна та штраф у розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян. Крім цього, на користь Володимир-Волинської податкової інспекції з нього стягнули понад 26 мільйонів гривень та понад 19 мільйонів гривень матеріальних збитків.

22 березня 2013-го року Апеляційний суд Волинської області звільнив від виконання призначеного покарання Юрія Паращака у зв'язку із закінченням термінів давності та зобов'язав його сплатити штраф у сумі 425 тисяч гривень, а також позбавив права обіймати керівні посади строком на 2 роки та конфіскував майно.

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