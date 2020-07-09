Бывший нападающий сборной Украины возглавил клуб из Первой лиги

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Экс-форвард “Шахтера” и сборной Украины Сергей Шищенко получил должность главного наставника ФК “Полесье”, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Соглашение заключено на один сезон.

“Я хочу играть в современный футбол, изучаю современные тенденции, которые есть в футболе. И должен признаться — я люблю атаковать, люблю играть в комбинационный футбол, который нравится зрителям. Есть различные тактические моменты — кто обороняется и играет в контратаках. Я люблю, чтобы был баланс: мы должны атаковать, должны понимать, как мы атакуем и обороняться. Футбол, в который мы будем играть — с какой-то стороны это риск, но мы будем делать так, чтобы этот риск минимизировать, чтобы каждый на футбольном поле понимал, что он делает. Можно обороняться и потерять при этом в атаке. Я хочу, чтобы был баланс, чтобы футболисты понимали и как мы атакуем, и как мы обороняемся. Это очень важно”, — признался Шищенко.

Сказано, что основной задачей команды на сезон, которая получила право выступить в Первой лиге, будет закрепиться внутри турнирной таблицы.

Заметим, что Шищенко в прошлом — нападающий украинских футбольных клубов и национальной сборной Украины, лучший бомбардир чемпионата Украины 2001/02, двукратный обладатель Кубка Украины, “серебряный” и трижды бронзовый призер чемпионата Украины.

За время игровой карьеры выступал за харьковский “Металлист”, мариупольский “Ильичевец”, криворожский “Кривбасс”, запорожский “Металлург”, одесский “Черноморец”, а также донецкие “Шахтер” и “Металлург”. За сборную Украины сыграл 14 матчей, отметился одним голом.

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