Колишній нападник збірної України очолив клуб з Першої ліги

Угода укладена на один сезон.

“Я хочу грати в сучасний футбол, вивчаю сучасні тенденції, які є в футболі. І мушу зізнатися — я люблю атакувати, люблю грати в комбінаційний футбол, який подобається глядачам. Є різні тактичні моменти — хтось обороняється і грає в контратаках. Я ж люблю, щоб був баланс: ми повинні атакувати, повинні розуміти, як ми атакуємо і оборонятися. Футбол, в який ми будемо грати — з якогось боку це ризик, але ми будемо робити так, щоб цей ризик мінімізувати, щоб кожен на футбольному полі розумів, що він робить. Можна оборонятися і втратити при цьому в атаці. Я хочу, щоб був баланс, щоб футболісти розуміли і як ми атакуємо, і як ми обороняємося. Це дуже важливо”, — зізнався Шищенко.

Сказано, що основним завданням команди на сезон, яка здобула право виступити у Першій лізі, буде закріпитися всередині турнірної таблиці.

Зауважимо, що Шищенко у минулому — нападник українських футбольних клубів та національної збірної України, найкращий бомбардир чемпіонату України 2001/02, дворазовий володар Кубку України, “срібний” та тричі бронзовий призер чемпіонату України.

За час ігрової кар’єри виступав за харківський “Металіст”, маріупольський “Іллічівець”, криворізький “Кривбас”, запорізький “Металург”, одеський “Чорноморець”, а також донецькі “Шахтар” і “Металург”. За збірну України зіграв 14 матчів, відзначився одним голом.