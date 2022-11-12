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Бывший глава "Укрэксимбанка" Мецгер, которого штрафовали по делу о нападении на журналистов, возглавил "Укрфинжилье"

Киев • УНН

 • 262166 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывший глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, фигурировавший по делу о нападении на журналистов "Схем", избран председателем правления ПАО "Украинская финансовая жилищная компания". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрфинжилье".

Цитата

"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер. Такое решение Наблюдательный совет Общества принял 11 ноября на своем заседании. Кроме этого, первым заместителем председателя правления ЧАО "Укрфинжилье" избран Дмитрий Вербицкий", - говорится в сообщении.

Напомним 

Издание “Радіо Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканале UA: Перший) в государственном “Укрэксимбанку” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”.

Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Голосеевский районный суд Киева признал виновными бывших председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, эксдиректора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова по делу о нападении на журналистов "Схем” в помещении банка и назначил каждому штраф.

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