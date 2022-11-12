Колишній голова "Укрексімбанку" Мецгер, якого штрафували у справі про напад на журналістів, очолив "Укрфінжитло"

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"Головою правління приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" обрано Євгена Мецгера. Таке рішення Наглядова рада Товариства ухвалила 11 листопада на своєму засіданні. Крім цього, першим заступником голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" обрано Дмитра Вербицького", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”.

Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Голосіївський районний суд Києва визнав винуватими колишніх голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку, та призначив кожному штраф.