Бывший футболист клубов УПЛ забил гол в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Матчем с участием ФК "Неман" и "Белшина" начался четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Под занавес первой половины уроженец Армении Гегам Кадимян стал автором первого гола во встрече в составе "Немана". Хозяева не сумели удержать победный результат против аутсайдера соревнований. "Белшина" сравняла цифры на 59 минуте. Автором гола стал Ковель - 1:1.
Таким образом, "Неман" набрал 5 баллов - 8 ступень, а его соперник лишь первый зачетный балл - последняя ступень.
Заметим, что 27-летний бывший форвард сборной Армении большинство карьеры провел в Украине. С 2006 по 2019 годы он выступал за украинские: харьковский "Арсенал", "Титан", "Сумыхимпром", "Говерлу", "Олимпик", "Карпаты", "Зарю", "Ворсклу" и киевский "Арсенал".
Также добавим, за украинские коллективы он суммарно забил 18 голов в 159 матчах и отдал 7 ассистов.