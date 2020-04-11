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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3116 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20745 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Бывший футболист клубов УПЛ забил гол в чемпионате Беларуси

Бывший футболист клубов УПЛ забил гол в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Матчем с участием ФК "Неман" и "Белшина" начался четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Под занавес первой половины уроженец Армении Гегам Кадимян стал автором первого гола во встрече в составе "Немана". Хозяева не сумели удержать победный результат против аутсайдера соревнований. "Белшина" сравняла цифры на 59 минуте. Автором гола стал Ковель - 1:1.

Таким образом, "Неман" набрал 5 баллов - 8 ступень, а его соперник лишь первый зачетный балл - последняя ступень.

Заметим, что 27-летний бывший форвард сборной Армении большинство карьеры провел в Украине. С 2006 по 2019 годы он выступал за украинские: харьковский "Арсенал", "Титан", "Сумыхимпром", "Говерлу", "Олимпик", "Карпаты", "Зарю", "Ворсклу" и киевский "Арсенал".

Также добавим, за украинские коллективы он суммарно забил 18 голов в 159 матчах и отдал 7 ассистов.

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