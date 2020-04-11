Колишній футболіст клубів УПЛ забив гол в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Матчем за участі ФК "Німан" та "Бєлшина" розпочався четвертий тур чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Під завісу першої половини уродженець Вірменії Гегам Кадимян став автором першого голу у зустрічі у складі "Німану". Господарі не зуміли втримати переможний результат проти аутсайдера змагань. "Бєлшина зрівняла цифри на 59 хвилині. Автором голу став Ковель – 1:1.
Таким чином, "Німан" набрав 5 балів – 8 сходинка, а його суперник лише перший заліковий бал – останній щабель.
Зауважимо, що 27-річний колишній форвард збірної Вірменії більшість кар'єри провів в Україні. З 2006 по 2019 роки він виступав за українські: харківський "Арсенал", "Титан", "Суми", "Говерлу", "Олімпік", Карпати", "Зорю", "Ворсклу" та київський "Арсенал.
Також додамо, за українські колективи він сумарно забив 18 голів в 159 матчах та віддав 7 асистів.