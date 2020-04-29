Бывший форвард сборной Украины может вернуться в чемпионат УПЛ

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25113 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73122 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100700 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127093 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128019 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170702 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121446 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители ФК "Колос" рассказали о попытках подписания бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Бомбардир".

О переговорах с Селезневым рассказал спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий и признался в возможности перехода игрока в будущем. Сейчас футболист представляет турецкий "Бурсаспор".

"Колос вел переговоры с Селезневым. Мы пообщались, он честно сказал: у меня есть два варианта в Турции. Через пару дней он позвонил, сообщил, что подписал контракт и уехал в Турцию. Продолжение следует", - сказал Лисицкий.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Селезнев 18 раз выходил на поле и отметился уже 11 голами. В активе игрока, который выступал в "Днепре", "Шахтере", "Малаге", "Кубани", 58 проведенных матчей за сборную Украины в период с 2008 по 2018 годы (11 голов).

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