Бывший форвард сборной Украины может вернуться в чемпионат УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители ФК "Колос" рассказали о попытках подписания бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Бомбардир".
О переговорах с Селезневым рассказал спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий и признался в возможности перехода игрока в будущем. Сейчас футболист представляет турецкий "Бурсаспор".
"Колос вел переговоры с Селезневым. Мы пообщались, он честно сказал: у меня есть два варианта в Турции. Через пару дней он позвонил, сообщил, что подписал контракт и уехал в Турцию. Продолжение следует", - сказал Лисицкий.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Селезнев 18 раз выходил на поле и отметился уже 11 голами. В активе игрока, который выступал в "Днепре", "Шахтере", "Малаге", "Кубани", 58 проведенных матчей за сборную Украины в период с 2008 по 2018 годы (11 голов).