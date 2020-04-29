Колишній форвард збірної України може повернутися в чемпіонат УПЛ

Про переговори із Селезньовим розповів спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький та зізнався у можливості переходу гравця в майбутньому. Наразі футболіст представляє турецький "Бурсаспор".

"Колос вів переговори з Селезньовим. Ми поспілкувалися, він чесно сказав: у мене є два варіанти в Туреччині. Через пару днів він зателефонував, повідомив, що підписав контракт і поїхав до Туреччини. Далі буде", - сказав Лисицький.

Варто відзначити, що у поточному сезоні Селезньов 18 разів виходив на поле і відзначився вже 11 голами. В активі гравця, який виступав у "Дніпрі", "Шахтарі", "Малазі", "Кубані", 58 проведених матчів за збірну України у період з 2008 по 2018 роки (11 голів).