Количество жертв в результате российской утренней ракетной атаки на Одессу возросло до четырех - Кипер
Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Одессе; среди жертв - двое детей и беременная женщина.
"ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется": Боррель отреагировал на массированный ракетный удар рф по Украине
ЕС подтверждает поддержку Украины после одной из крупнейших атак с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.
В Конотопе количество пострадавших в результате авиаудара рф увеличилось до четырех
В результате российского ракетного обстрела Конотопа ранены четыре человека. О погибших не сообщается. Мэр объявил о создании центра помощи пострадавшим.
Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о четырех погибших и 30 пострадавших
Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате ракетного обстрела Киева российскими войсками.
В Черкасской области и в Сумах прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прогремели в Черкасской и Сумской областях Украины после объявления воздушной тревоги и предупреждения о запуске ракет.
Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет
Украина находится в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы ракетных пусков с вражеских самолетов Ту-22М3.
От смерти до лекой диареи: оккупантам в Мариуполе запретили продавать алкоголь из-за отравления
Российским военным в Мариуполе грозит запрет на употребление алкоголя после отравлений, приводящих к болезням и смертям.
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги
Турция арестовала 32 подозреваемых в ИГИЛ, которые планировали нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака.
Атака рф на столицу: уже четыре жертвы
Российский ракетный удар по Киеву унес четвертую жертву; поисковые работы продолжаются.
Атака россиян на Одессу: разрушениям подверглись более 21 жилой дом
Одесса подверглась атаке рф, в результате которой было повреждено более 21 дома.