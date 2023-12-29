Количество жертв в результате российской утренней ракетной атаки на Одессу возросло до четырех - Кипер

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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  148737 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  200333 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  217916 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  231547 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  204550 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  205355 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  189708 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  191524 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  196914 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  179213 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168741 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151839 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133098 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  130034 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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