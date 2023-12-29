Количество жертв в результате российской утренней ракетной атаки на Одессу возросло до четырех - Кипер

В результате российской утренней ракетной атаки на Одессу погибли четыре человека. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Количество жертв в результате российской утренней ракетной атаки на Одессу возросло до четырех. Мои искренние соболезнования родным и близким.. - написал он.

Напомним, ранее было известно о трех погибших и 22 раненых. Среди раненых - двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное.

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По данным Офиса Генерального прокурора, в результате атаки рф на Одессу 26 человек пострадали, среди которых двое детей, а также 5 правоохранителей.

Ракетная атака на Запорожье: количество погибших возросло до шести