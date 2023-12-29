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Ракетная атака на Запорожье: количество погибших возросло до шести

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 12:16  •  9535 просмотра

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Российский ракетный удар по Запорожью унес жизни шести человек; пострадали здания и инфраструктура.

До шести человек возросло количество погибших в результате ракетного удара рф по Запорожью в пятницу утром, сообщил председатель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН

Количество погибших в результате утреннего ракетного удара рашистов в Запорожье возросло до 6 человек

- написал Малашко в Telegram.

Ранее сообщалось о четырех погибших и  12 раненых из-за утренней атаки рф на Запорожье. 

Дополнение

На Запорожье в результате ракетных ударов российской армии повреждены многоэтажный дом, АЗС, гаражный кооператив. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетна атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до шести
Missile attack on Zaporizhzhia: death toll rises to six
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