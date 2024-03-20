Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kharkivХарьков
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  35305 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  45185 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110800 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127614 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131421 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127186 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124970 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232411 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134606 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

  •  10356 просмотра
МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

  •  8470 просмотра
Эстония отказывается от "Филип Морис"

Эстония отказывается от "Филип Морис"

  •  10237 просмотра
Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

  •  8385 просмотра
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

  •  8711 просмотра
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

  •  8554 просмотра
Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

  •  11224 просмотра
Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

  •  10489 просмотра
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

  •  9875 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

  •  9763 просмотра

Популярные

Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

  •  59558 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  125185 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

  •  93507 просмотра
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

  •  104706 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

  •  107008 просмотра

Публикации

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  125185 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  232411 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  209601 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  351880 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  365572 просмотра

Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

Пять человек погибли и семеро получили ранения в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из районов Харькова.

Общество •   •  10356 просмотра
Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

МОК справедливо запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, указав, что России не место в международном спорте из-за использования ею спорта и спортсменов как инструмента гибридной войны против цивилизованного мира. Об этом глава Минмолодьспорта Матвей Бедный эксклюзивно заявил в комментарии "Трибуне".

спорт •   •  8470 просмотра
МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

Эстония отказывается от "Филип Морис"

Силы обороны Эстонии запретили продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работать в России и поддерживать ее экономику и военную машину за счет налогов.

Война •   •  10237 просмотра
Эстония отказывается от "Филип Морис"

Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

Во время встречи с президентом Европейского Совета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность скорейшего принятия проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС.

политика •   •  8385 просмотра
Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В Украине предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки и обновить школьный предмет "Защита Украины", чтобы соответствовать современным потребностям и устранить противоречия между концепциями допризывной и начальной общевойсковой подготовки.

Общество •   •  8711 просмотра
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.

Война •   •  8554 просмотра
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

"Государственный оператор тыла" сэкономил 2 миллиарда гривен бюджетных средств, добившись снижения цен от поставщиков на такие продукты питания, как свинина, курятина, гречка, подсолнечное масло, сахар, лук и ветчина для Вооруженных Сил Украины на второй квартал.

Война •   •  11224 просмотра
Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

россияне планируют создать в оккупированном Севастополе дополнительный центр милитаризации молодежи "Авангард" для подготовки новых кадров для оккупационной армии, нарушая международное право, которое запрещает вербовку оккупированного населения.

Общество •   •  10489 просмотра
Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

Председатель Одесской областной государственной администрации посетил раненых полицейских, спасателей и медиков, пострадавших от ракетного обстрела Одессы 15 марта, пожелав им скорейшего выздоровления, поскольку 30 пострадавших, в том числе 4 в тяжелом состоянии, продолжают лечение.

Война •   •  9875 просмотра
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения, когда российские войска нанесли авиаудар по частному дому в селе Максимовка Угледарской громады.

Война •   •  9763 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен