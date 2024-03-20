Количество жертв ракетного удара по Харькову увеличилось до пяти

По состоянию на 17:25 количество погибших из-за сегодняшнего ракетного удара по одному из районов города возросло до пяти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на 17:25 количество погибших возросло до 5 человек", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как добавил мэр города Игорь Терехов, тело погибшего деблокировали из-под завалов.

"Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Терехов в соцсетях.

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Также в результате вражеского удара по Харькову семь человек получили ранения.