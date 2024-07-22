Количество потребительских кредитов в Украине увеличивается. В АУБ рассказали, на что украинцы тратят кредитные средства

В банковской системе с начала 2023 года наблюдается прирост потребительского кредитования. Больше всего украинцы используют кредитные средства на ежедневные нужды, покупку бытовой техники, мебели, на лечение, одежду и оплату коммунальных услуг. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

Мы наблюдаем тренд прироста по всей банковской системе. Если взять все банки потребительского кредитования, начиная с 2023 года, мы постоянно видим прирост потребительского кредитования в системе - отметил Дубас.

По его словам, прирост потребительского кредитования наблюдается практически каждый месяц, чего нельзя сказать о кредитовании бизнеса. Там, по данным Дубаса, ситуация немного другая - рост кредитования есть, но динамика меньше, чем в потребительском кредитовании.

Он добавил, что у потребительских кредитов процентные ставки выше, потому что эти кредиты обычно высокорисковые, беззалоговые и решение по их выдаче потребителю принимается достаточно быстро.

"Разные банки предлагают разные процентные ставки, но если посмотреть в целом, то процентные ставки колеблются где-то от 30% годовых до, возможно, 50% годовых, в зависимости от банка, программы, сроков, комиссии и так далее", - уточнил Дубас.

Также он отметил, что в Украине стремительно развивается рынок небанковского потребительского кредитования. Согласно исследования, которое проводила АУБ по потребительскому микрокредитованию, более половины респондентов сообщили, что берут средства на ежедневные нужды, или так называемые "до зарплаты", если возникают непредвиденные расходы.

На втором месте - приобретение бытовой техники, мебели, лечение, медикаменты, одежда, платежи за коммунальные услуги.

Сегодня украинский финансовый сектор вообще и банковская система в частности - высокоразвитые по сравнению с другими странами. В Украине работают и мобильные банки, и банки, которые предлагают программы "миксовых" карт - когда у клиента дебетовая карта с кредитным лимитом. Они пользуются спросом и украинцы могут всегда рассчитывать на свой банк в том плане, что, если появились непредвиденные расходы - клиент всегда может воспользоваться своим кредитным лимитом и, так сказать, быстро вернуться в экономическом, финансовом смысле "в строй". То есть закрыть насущную потребность и продолжить свою привычную деятельность - отметил Дубас.

Относительно возврата кредитов в банковскую систему, как потребительских, так и тех, что получили предприниматели, Дубас отметил, что, учитывая военное время и вызовы, с которыми сегодня сталкивается Украина, доля неработающих кредитов находится "на приемлемом уровне".

"Сегодня показатель неработающих кредитов на уровне около 36% Для Украины это более-менее приемлемо, ведь мы сейчас находимся в условиях полномасштабной военной агрессии россии. Если для сравнения использовать показатели, которые у нас были до полномасштабного вторжения, то мы постоянно снижали долю неработающих кредитов в банковском секторе. Например, по сравнению с 2016 годом, когда было почти 60% неработающих кредитов, с началом полномасштабного вторжения эта доля приближалась к 25%", - пояснил Дубас.

В то же время, по его словам, в контексте неработающих кредитов следует обращать внимание на то, в каком банке они находятся - государственном или частном. Президент Ассоциации украинских банков убежден, если использовать такой подход, то ситуация выглядит лучше.

"Если эту цифру разделить на банки с государственным капиталом, например, выделить "ПриватБанк", и банки с иностранным и частным капиталом, то ситуация становится существенно лучше. Доля неработающих кредитов с начала полномасштабного вторжения в банках с частным капиталом и банках иностранных банковских групп - была около 10%, то есть это приемлемые показатели. Худшую статистику в общей картине делает "ПриватБанк" - у него очень высокая доля неработающих кредитов, но и она постепенно идет на снижение", - отметил Дубас, добавив, что такая ситуация сложилась из-за национализации финучреждения и неработающие кредиты достались госбанку „в наследство".

Кроме того, негативно влияют на статистику неработающих кредитов в государственных банках и те, что выдавались ранее, например, еще в 2010 году и до сих пор не возвращены, добавил Дубас.

Напомним

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