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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 12:13  •  9283 просмотра

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Вчерашний ракетный обстрел в Одесской области ранил 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

В Одесской области в результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек. Семь человек, среди которых три женщины, сейчас продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем остальным помощь была оказана на месте. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

"В результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек. Семь человек, среди которых три женщины, сейчас продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем остальным помощь была оказана на месте", - сообщил Кипер.

Он добавил, что в результате атаки пострадало около 300 квартир. Несколько зданий разрушены. Значительные повреждения также получил дворец спорта.

"Еще раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - призвал Кипер.

Он также прокомментировал ситуацию с энергоснабжением: по состоянию на 13:30 в Одессе и районе применяются стабилизационные графики отключения. Сейчас без электроснабжения 23 тысячи абонентов.

"Также, в результате вчерашней непогоды (сильного ветра), временно отключены от электроснабжения 62 населенных пунктов (19 тысяч абонентов).

Аварийные бригады оперативно восстанавливают электроснабжение.

Сейчас в регионе работает 530 пунктов несокрушимости, еще 282 голове развернуть в случае необходимости", - сообщает Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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